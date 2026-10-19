Fausto Vera se desgarró a dos semanas del Superclásico

La goleada de River Plate frente a Belgrano en Córdoba dejó un saldo negativo para el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio. Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, los estudios confirmaron que Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. A raíz de este diagnóstico, el mediocampista central afrontará un proceso de rehabilitación estimado en tres semanas, por lo que será marginado de algunos de los compromisos más trascendentes de la temporada.

El volante de 26 años, que había iniciado en el banco de suplentes por primera vez durante el ciclo interino del DT, ingresó en el complemento en lugar de Tobías Andrada. Sin embargo, apenas 15 minutos después de pisar el terreno de juego, el futbolista sintió una molestia aguda en la zona posterior del muslo tras realizar una aceleración en la mitad de la cancha. Ante la imposibilidad de continuar en acción, solicitó la sustitución de inmediato, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico del conjunto de Núñez.

De esta manera, la ruptura fibrilar le impedirá al mediocampista estar presente en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, por lo que el jugador se perderá el clásico frente a Racing Club, el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera y el duelo de la última fecha contra Aldosivi. Asimismo, se trata del segundo cruce ante el rival de toda la vida del cual queda al margen por imponderables físicos.

Esta interrupción física ocurre en un tramo decisivo para definir la continuidad del futbolista en la institución. Cabe recordar que su vínculo a préstamo vence en diciembre y la dirigencia deberá resolver si hace uso de la opción de compra estipulada en 4 millones de dólares con el Atlético Mineiro. Con la confirmación del parte médico, el cuerpo técnico contemplará esta baja para afrontar la seguidilla final del campeonato.