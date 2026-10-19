La ONU está en condiciones de analizar la condena de Cristina Kirchner: la fecha clave para el Comité de DD.HH.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU analizará la condena por la causa Vialidad aplicada contra Cristina Fernández de Kirchner. La resolución sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos se conocería antes del 6 de noviembre.

La presentación judicial realizada por los letrados defensores denuncia severas irregularidades procedimentales durante las etapas del juicio penal. Asimismo, el reclamo argumenta que la sanción accesoria resulta desproporcionada y vulnera los derechos garantizados en el pacto internacional.

La defensa incorporó documentación sobre los fondos destinados a las empresas del Grupo Austral propiedad del empresario Lázaro Báez. Los registros mostraron que las firmas recibieron menos del 1% de los recursos administrados en dicho período.

Un dictamen favorable abriría la instancia legal para solicitar un recurso de revisión ante la Justicia argentina. La estrategia buscará pedir una cautelar para suspender la inhabilitación política y permitir su candidatura en 2027.

Fuente: Nexofin