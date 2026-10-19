Las empresas de colectivos del AMBA reducirán las frecuencias nocturnas por un desfasaje de $ 40.000 millones

Las empresas de colectivos del AMBA informaron recortes progresivos en las frecuencias de 104 líneas nacionales. Las cámaras empresarias tomaron la medida debido a un desfasaje de $ 40.000 millones registrado entre los meses de junio y octubre.

El recorte afectará inicialmente la franja nocturna de menor demanda de pasajeros en la región metropolitana. El directivo Marcelo Paciutto detalló que las operadoras recortarán “en principio 50% de las frecuencias” entre las 22:00 y las 5:00.

Las cuatro entidades empresarias del sector alertaron por la falta de actualización en los costos operativos y subsidios. Al cuestionar la demora en el pago de las compensaciones, Paciutto reclamó sobre el cronograma oficial que “no tenemos fecha” para cobrar el dinero adeudado.

Fuente: Nexofin