Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”

El presidente Javier Milei encabezó la Oil & Gas Expo en Neuquén junto al gobernador Rolando Figueroa e Horacio Marín. Durante su discurso, el mandatario festejó los resultados del comercio exterior y exclamó: “Batimos el récord de exportaciones”.

El jefe de Estado criticó las políticas energéticas previas y sostuvo: “Esta era la máxima expresión del modelo kuka”.

Al contrastar los modelos económicos, el mandatario recordó el impacto de las regulaciones y cuestionó: “¿Ustedes se imaginan que hoy estamos generando en el sector energético más de diez mil millones de dólares de superávit”?

Asimismo, defendió las reformas implementadas en el DNU 70/2023 para desregular los precios de los combustibles. Al evaluar el potencial productivo del país, el Presidente afirmó: “Argentina está generando una revolución subterránea” que transformará la economía.

Fuente: Nexofin