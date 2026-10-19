Revés para Facundo Moyano: citaron a declarar a su novia y le realizarán una pericia psicológica

Siguen las complicaciones judiciales para Facundo Moyano, en el marco de la causa por violencia de género que pesa en su contra. La Justicia reiteró el pedido de declaración y un nuevo peritaje psicológico a su pareja.

La modelo Candela Arizaga, será sometida a una nueva evaluación el jueves 22 de octubre a las 13 horas. A pesar de que su abogado había solicitado que se la exima del requerimiento del fiscal.

Por lo que la mujer, deberá concurrir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde está prevista la evaluación, y luego declarar ante la fiscalía, el mismo día.

Fuente: Nexofin