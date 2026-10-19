Lunes, 19 de octubre 2026

Revés para Facundo Moyano: citaron a declarar a su novia y le realizarán una pericia psicológica

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Siguen las complicaciones judiciales para Facundo Moyano, en el marco de la causa por violencia de género que pesa en su contra. La Justicia reiteró el pedido de declaración y un nuevo peritaje psicológico a su pareja.

La modelo Candela Arizaga, será sometida a una nueva evaluación el jueves 22 de octubre a las 13 horas. A pesar de que su abogado había solicitado que se la exima del requerimiento del fiscal.

Por lo que la mujer, deberá concurrir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde está prevista la evaluación, y luego declarar ante la fiscalía, el mismo día.

Fuente: Nexofin

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