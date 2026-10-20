Carlos Tevez anunció la fecha de su despedida en la Bombonera

Carlos Tevez finalmente podrá despedirse de los hinchas de Boca en el estadio que marcó buena parte de su carrera. Cinco años después de anunciar su retiro del fútbol profesional, el ídolo del Xeneize confirmó cuándo se realizará su partido homenaje, que contará con la presencia de históricas figuras del deporte.

¿Cuándo será la despedida?

El evento tendrá lugar el próximo domingo 20 de diciembre y será un encuentro amistoso con excompañeros históricos del Apache.

La confirmación llegó este martes a través de las redes sociales del evento, que difundieron un mensaje para anunciar la fecha tan esperada. “Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”.

Además, se confirmó que la transmisión estará a cargo de ESPN. Mientras tanto, se aguardan novedades sobre los invitados y la organización de la jornada.

Tevez había anunciado su retiro después de su último ciclo en Boca, pero nunca había tenido la oportunidad de despedirse formalmente del público en la Bombonera. Ahora, tendrá la posibilidad de cerrar esa etapa frente a los hinchas que lo convirtieron en uno de sus máximos referentes.

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Los números de Tevez en Boca

A lo largo de sus etapas en Boca, el Apache disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos. Entre sus principales logros aparecen la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, además de la Copa Sudamericana de 2004.

En Europa también dejó su huella: ganó la Champions League con Manchester United y conquistó títulos locales con los dos clubes de Manchester. Su trayectoria incluyó, además, pasos por Juventus, Corinthians, West Ham y Shanghai Shenhua.