El adolescente que inició un tiroteo en una escuela de Santa Fe fue sobreseído por la Justicia

El autor del ataque dentro de la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, fue sobreseído por la Justicia a siete meses del incidente en el que falleció otro alumno de 13 años.

Según entendió el juez penal santafesino, José Boaglio, el adolescente de 15 años identificado como G. C., no era punible según la legislación vigente al momento del ataque en el que murió su compañero Ian Cabrera.

Por ello, resolvió que a pesar de comprobarse la autoría material del hecho, no puede imponerle una condena penal debido a su edad al momento del episodio. Haciendo lugar a un pedido de los abogados defensores del menor Mariana Oroño y Federico Kiener.

Fuente: Nexofin