Javier Milei agitó el fantasma del fraude en el balotaje de Brasil y tildó a Lula de “zurdo ladrón”

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta para elegir un nuevo presidente en Brasil, el presidente argentino, Javier Milei, volvió a intervenir en la campaña a favor del candidato derechista Flávio Bolsonaro, contendiente del actual mandatario, Lula Da Silva.

En su invectiva, el jefe de Estado argentino agitó el fantasma de un eventual fraude perpetrado por el oficialismo brasileño y volvió a llamar “zurdo ladrón” a Da Silva.

Las declaraciones las exteriorizó mientras viaja a una gira por España para formar parte de distintos eventos relacionados con los círculos económicos y políticos que impulsan el avance derechista en el país ibérico antes el proceso electoral convocado por el presidente de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en medio de una crisis social de vivienda.

Milei compartió el recorte de un mensaje de Da Silva referido a la jornada laboral de seis días, que ahora, por ley, no está permitido en Brasil, y se agarró de ello para apuntar a la progresía local y latinoamericana.

Fuente: Nexofin