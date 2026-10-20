PSG vs. Barcelona por la Champions League: horario, TV y posibles formaciones

Sigue la actividad en la Champions League con fútbol en semanas consecutivas, iniciando este martes la tercera fecha de la fase liga, donde Inter de Milán y Atlético de Madrid extrañarán las ausencias de Lautaro Martínez y Cuti Romero.

Desde las 16.00 en el Parque de los Príncipes el plato fuerte de toda Europa: PSG vs. Barcelona, con la transmisión de ESPN y Fox Sports y el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Equipos con goles, población de figuras, la filósofia de los técnicos y un duelo que poco a poco se convertido en un clásico del Viejo Continente. Además del Ousmane Dembélé vs. Lamine Yamal en cancha, ambos buscarán el próximo lunes el Balón de Oro, también está el invicto de ambos en la competición.

Los parisinos vienen de ganarle 4-2 al Manchester City en Etihad y ser los verdugos en la primera derrota del equipo inglés en la temporada. Del otro lado, Barcelona goleó 4-1 al Galatasaray.

“Lo que está haciendo muy bien Lamine, y lo que le escuché siempre decir, es que él quiere ser Lamine Yamal. Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador… ahí no va a ganar nadie”, declaró Luis Enrique en la previa del partido.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitor Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia

Barcelona: Joan Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Marc Bernal, Xavi Espart Font, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon