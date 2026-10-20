Señal positiva sobre la visita del papa León XIV: el Vaticano enviará una delegación a Argentina

El Vaticano enviará una delegación a finales de mes para avanzar con la organización de la gira del papa León XIV. La comitiva oficial supervisará los preparativos del recorrido que incluye paradas en Argentina, Uruguay y Perú.

Los representantes de la Santa Sede mantendrán encuentros con organismos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Córdoba. Además, coordinarán actividades operativas con el Arzobispado para definir la logística de los eventos masivos.

El cronograma prevé actividades religiosas en el Cottolengo Don Orione y en la unidad carcelaria de Villa Devoto. Aunque la llegada de la comisión no confirma el viaje, se espera un pronunciamiento oficial sobre la realización del tour.

El Pontífice, de 71 años, recibió el alta médica el sábado tras someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. El líder religioso reanudó sus funciones en el Palacio Apostólico y presidió el habitual rezo del angelus.

Fuente: Nexofin