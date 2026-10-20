Juicio por la muerte de Maradona | El abogado de Cosachov defendió su inocencia: “Hizo todo lo que pudo”

El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, expuso sus alegatos finales en San Isidro. La médica enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual en el proceso que juzga la muerte de Diego Maradona.

Durante la audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, la defensa atribuyó responsabilidades a la empresa Swiss Medical. Al cuestionar las decisiones de la firma privada sobre el paciente, el letrado remarcó: “Acá hubo gente que se lavó las manos”.

Asimismo, la representación legal justificó el desempeño profesional de la médica y remarcó la precisión de sus registros clínicos. Al respaldar la labor realizada durante la internación domiciliaria en Tigre, el abogado afirmó que “Cosachov hizo todo lo que pudo”.

Por su parte, la defensa del psicólogo Carlos Díaz exigió su absolución al considerar infundadas las imputaciones formuladas. Los abogados Diego Olmedo y Luciano Zorrilla sostuvieron firmemente ante los magistrados que “nunca debió estar sentado aquí”.

Fuente: Nexofin