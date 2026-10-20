Nicolás Ramírez denunció amenazas de Huracán: “Golpearon la puerta queriendo ingresar”

Nicolás Ramírez denunció amenazas por parte de integrantes de la dirigencia de Huracán durante el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El árbitro dejó constancia de lo sucedido en su informe oficial, en el que detalló los incidentes ocurridos durante el entretiempo y explicó por qué necesitó garantías de seguridad para regresar al campo de juego.

La denuncia contra la dirigencia de Huracán

El encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura, terminó con una victoria de Gimnasia por 2-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Sin embargo, uno de los episodios más relevantes ocurrió durante el descanso, cuando el equipo arbitral recibió reclamos de autoridades del conjunto local por algunas decisiones del primer tiempo.

“Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar”. Además, señaló que el personal policial le informó que David Garzón, vicepresidente de Huracán, quería entrar al vestuario para conversar con los árbitros. “No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego”, escribió Ramírez en el documento.

La situación provocó que el descanso se extendiera más de lo habitual. “El entretiempo duró 20 minutos, con 5 minutos de demora, debido a que al finalizar el primer tiempo y en el retorno al vestuario de árbitros, autoridades del equipo local comenzaron a increparnos con protestas airadas en desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo”.

Ante ese escenario, Ramírez explicó que solicitó garantías al responsable de la Liga Profesional Argentina y al personal policial para poder regresar sin cruzarse con los dirigentes involucrados. Finalmente, la terna arbitral volvió al campo de juego bajo custodia policial.

El episodio quedó asentado en el informe del encuentro y podría tener consecuencias disciplinarias, en caso de que las autoridades correspondientes determinen medidas a partir de lo denunciado.