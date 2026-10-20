A días del balotaje, Brasil cuestionó las críticas de Milei a Lula: “Declaración antidemocrática y desequilibrada”

El Gobierno brasileño cuestionó con dureza las publicaciones de Javier Milei emitidas en la red social X. La Cancillería del país vecino tildó sus dichos como una “declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia” contra el proceso electoral.

La controversia escaló tras los comentarios del Presidente argentino cuestionando la transparencia de la segunda vuelta presidencial. Sobre los supuestos giros de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario nacional manifestó: “su último truco de campaña sucia”.

En sus publicaciones, arremetió también contra Lula por sus propuestas laborales. Al descalificar la postura del candidato oficialista sobre las jornadas semanales, el jefe de Estado lo tildó de “progre machirulo”.

Desde el Palacio de Itamaraty respondieron para rechazar lo que consideran maniobras de intromisión internacional. El comunicado diplomático advirtió que los cuestionamientos representan un “inaceptable intento de injerencia extranjera” en las urnas.

Fuente: Nexofin