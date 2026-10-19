El castigo de la Federación Portuguesa a Cristiano Ronaldo: 30 días de suspensión y una multa insólita

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sancionó formalmente a Cristiano Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros tras determinar que cometió una infracción al abandonar la concentración de la selección en Copenhague. La resolución cerró el expediente abierto a finales de septiembre en la previa del duelo ante Dinamarca por la Liga de Naciones de la UEFA. A su vez, el monto económico de la penalidad resultó insignificante frente a sus ingresos anuales en Al Nassr, desatando numerosas reacciones en las redes sociales.

El desencadenante del conflicto se gestó durante la victoria frente a Noruega, cuando el entrenador Jorge Jesus alteró el plan de recuperación física acordado previamente y mandó a calentar al atacante sin darle minutos en cancha. Pese a la intervención del presidente del organismo, Pedro Proença, para lograr una tregua en la rueda de prensa posterior, las declaraciones del director técnico provocaron el malestar del delantero de 41 años. En consecuencia, el futbolista decidió marcharse esa misma noche en su avión privado con destino a Madrid.

Días después, el propio capitán hizo pública su postura a través de un extenso comunicado donde asumió la responsabilidad absoluta de sus actos sin solicitar atenuantes en la sanción. En dicho texto, el artillero reconoció que su rol institucional agravaba la falta cometida, ofreció disculpas a sus compañeros y al público portugués, y aceptó que los reglamentos deben aplicarse de forma equitativa para todos los integrantes del plantel.

De este modo, la entidad dio por finalizado el trámite disciplinario, manteniendo la incertidumbre sobre la futura continuidad del goleador en el combinado patrio. Con la pena administrativa ya ratificada, la eventual reincorporación del astro internacional dependerá exclusivamente de las decisiones tácticas del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos internacionales frente a Dinamarca y Gales.