Champions League: Bayern Múnich y Arsenal se repartieron puntos en un partidazo

Bayern Múnich y Arsenal protagonizaron uno de los partidazos de la fecha 3 de la Champions League. En el Allianz Arena, los equipos de Vincent Kompany y Mikel Arteta igualaron 2-2 en un partido que tuvo goles, situaciones de peligro y emociones hasta el final.

Un empate con emociones hasta el final

El encuentro comenzó con mucha intensidad, aunque el marcador recién se abrió a los 25 minutos. Eberechi Eze aprovechó una asistencia de Martin Ødegaard y definió para poner en ventaja al conjunto inglés. El atacante había ingresado poco antes en reemplazo de Saka, quien sintió una molestia física en los primeros minutos y no pudo continuar.

Sin embargo, el Bayern reaccionó rápidamente y llegó al empate diez minutos después. Alphonso Davies apareció para aprovechar una buena jugada ofensiva y establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, los locales mantuvieron la presión y encontraron una oportunidad para ponerse en ventaja. A los 61 minutos, Harry Kane convirtió de penal y desató el festejo de los hinchas en el Allianz Arena.

Cuando parecía que el conjunto alemán se quedaría con los tres puntos, Arsenal volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios difíciles. A los 82 minutos, Declan Rice apareció con un remate por abajo y marcó el 2-2 definitivo.

¡¡QUÉ GOL TE MANDASTE, DECLAN!! ¡¡RICE ARREMETIÓ DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ CON FUERZA PARA QUE ARSENAL LO EMPATE VS. BAYERN MUNICH!! GOLAZO del inglés. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VItIl6a5gP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Durante el segundo tiempo también ingresó Luis Díaz, aunque el colombiano debió salir pocos minutos después por una molestia física, otro contratiempo para el Bayern en una noche exigente.

En el cierre, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero ninguno logró romper nuevamente la igualdad.