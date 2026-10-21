Ingredientes que pueden mejorar el sabor de una ensalada

Una ensalada puede tener ingredientes frescos y variados, pero aun así resultar algo insípida. En muchos casos, la diferencia está en los complementos: un aderezo bien equilibrado, un ingrediente crocante o una hierba aromática pueden cambiar el resultado sin necesidad de sumar demasiados elementos. La clave está en combinar sabores y texturas para que cada componente aporte algo distinto.

Un buen aderezo puede cambiarlo todo

El aceite de oliva es una de las opciones más versátiles para acompañar verduras, ya que aporta sabor y ayuda a integrar los ingredientes. Para darle más personalidad a la mezcla, se puede combinar con jugo de limón o vinagre, una pequeña cantidad de mostaza y pimienta. La proporción importa, ya que demasiado ácido puede tapar los demás sabores, mientras que un exceso de aceite puede dejar la preparación pesada.

Fuente: Nexofin