“No llego a fin de mes”: el ex jefe de asesores de Javier Milei cuestionó la declaración del presidente

El economista Carlos Rodríguez compartió una reflexión conceptual a través de la red social X para analizar el significado de la frase “no llegar a fin de mes” en las discusiones sobre consumo.

En su mensaje, el académico sostuvo que “Nunca uso la frase ‘No llego a fin de mes’, pero la usaría cuando ese mes tengo que usar más de mis ahorros que lo que tenía planeado”.

El exfuncionario explicó su situación financiera personal. Al detallar el uso de su capital acumulado, el especialista expresó: “Ya soy bastante mayor, o sea que mis gastos mensuales exceden a mis ingresos mensuales (jubilación) y siempre uso mis ahorros para completar la diferencia”.

Fuente: Nexofin