Libertadores: el TAS falló a favor de Estudiantes y Marcos Rojo jugará la revancha ante Flamengo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), máximo órgano internacional encargado de resolver las disputas en el deporte, le dio la razón a Estudiantes de La Plata tras la polémica inhabilitación de Marcos Rojo en la Copa Libertadores: podrá jugar la revancha del jueves en el Maracaná ante Flamengo.

La CONMEBOL le había informado al club argentino el jueves pasado, horas antes de jugarse la primera semifinal, que Rojo no estaba habilitado para jugar la serie, cuando se esperaba una respuesta favorable por los antecedentes que había.

Sin González Pírez y Tomás Palacios que cumplían sanción en dicho partido, el Cacique Medina se la jugó por Ramiro Funes Mori, el ex River Plate fue una de las figuras de la cancha y ahora el DT tiene la difícil decisión de armar la defensa con todos disponibles.

Rojo debutó el domingo por el Torneo Clausura ante San Lorenzo en UNO en lo que marcó su tercer ciclo en el club platense. Un año después vuelve a enfrentarse a Flamengo por una semifinal de Copa Libertadores, tras hacerlo con Racing en 2025.

En la ida fue empate sin goles en una noche que tuvo a Agustín Rossi como figura en la ciudad de las diagonales. El jueves desde las 21.30, el Pincha buscará la clasificación a la final en el Maracaná como lo hizo Boca ante Vasco Da Gama.