Los mejores memes de la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana tras eliminar a Vasco da Gama

El triunfo de Boca por 3-1 ante Vasco da Gama y el pase a la final de la Copa Sudamericana inundaron las redes de memes. El principal blanco fue el juego de palabras entre el rival brasileño y Rodolfo Arruabarrena, conocido como el “Vasco”.

También hubo publicaciones dedicadas a los protagonistas del partido. Una de las más difundidas comparó a Lautaro Di Lollo con una histórica imagen de Juan Román Riquelme ante el Barcelona e incluyó a Jagger Herrera y Lautaro Blanco.

LOS MEJORES MEMES DE LA CLASIFICACIÓN DE BOCA ANTE VASCO EN BRASIL