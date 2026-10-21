Champions League: Nico Paz brilló con dos golazos en la goleada al Manchester United

Nico Paz jugó endemoniado en la Champions League. El mediocampista argentino marcó dos golazos y dio una asistencia en la goleada del Como por 4-1 ante el Manchester United, por la tercera fecha de la fase liga. Con una actuación brillante, el jugador de la Selección Argentina fue la gran figura de una noche histórica para el conjunto italiano.

Los golazos del argentino

Nico necesitó apenas dos minutos para abrir el marcador. Después de recibir un pase de Lucas Da Cunha, controló la pelota, abrió el pie y sacó un zurdazo que terminó junto al palo más lejano del arquero rival.

🤯🇦🇷 GOLAZO DE NICO PAZ AL ÁNGULO EN APENAS 3 MINUTOS VS MANCHESTER UNITED. Primer gol en Champions con la camiseta del Como. ‼️ https://t.co/0lSsK13rN5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

El Como mantuvo la intensidad y amplió la diferencia a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Anastasios Douvikas aprovechó una gran asistencia de Paz para marcar el 2-0. Apenas unos minutos después, el propio mediocampista volvió a aparecer: recuperó la pelota ante un rival, avanzó hacia el área y definió con categoría para firmar su doblete y establecer el 3-0.

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El equipo italiano no se conformó con la ventaja y continuó buscando el arco rival. A los 76 minutos, Jacobo Ramón conectó de cabeza para convertir el cuarto tanto y desatar la celebración de los hinchas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El Manchester United, dirigido por Michael Carrick, recién pudo descontar en el tiempo agregado a través de Joshua Zirkzee, pero no logró cambiar el desarrollo de un encuentro en el que fue superado durante gran parte de los 90 minutos.