Juicio por la muerte de Maradona | El defensor de Luque cuestionó a la fiscalía: “Murió sin agonía”

En la etapa de cierre de los alegatos en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la defensa de Leopoldo Luque, cuestionó la acusación en su contra y desmintió a la fiscalía.

El abogado del neurocirujano y principal imputado en la causa, Francisco Oneto, rechazó la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre su defendido y los otros seis imputados.

“Maradona estaba cardiológicamente sano y el resto de las cuestiones que podían tener eran asintomáticas”, aseguró el letrado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Fuente: Nexofin