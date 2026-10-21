Miércoles, 21 de octubre 2026

Juicio por la muerte de Maradona | El defensor de Luque cuestionó a la fiscalía: “Murió sin agonía”

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En la etapa de cierre de los alegatos en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la defensa de Leopoldo Luque, cuestionó la acusación en su contra y desmintió a la fiscalía.

El abogado del neurocirujano y principal imputado en la causa, Francisco Oneto, rechazó la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre su defendido y los otros seis imputados.

“Maradona estaba cardiológicamente sano y el resto de las cuestiones que podían tener eran asintomáticas”, aseguró el letrado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Fuente: Nexofin

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