Coimas en la ANDIS: la fiscalía pidió indagar a los dueños de la droguería Suizo Argentina

En el marco de la causa que investiga los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la fiscalía solicitó la declaración indagatoria de los dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las principales firmas involucradas.

Se trata de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente respectivamente, que están imputados por el pago de coimas para obtener contratos con el organismo estatal.

De este modo, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, pidieron citar a declaración indagatoria a los Kovalivker, y a otros cuatro directivos de la compañía. Además, de representantes de otras 14 droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de compras direccionadas y sobreprecios.

Fuente: Nexofin