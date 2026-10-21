Paredes y un agradecimiento especial a Merentiel tras la noche épica de Boca

Boca consiguió una clasificación épica a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná. El equipo de Rodolfo Arruabarrena revirtió la serie en Brasil y tuvo a Leandro Paredes como uno de sus grandes protagonistas, con un gol agónico que desató el festejo de todo el Xeneize. Después del encuentro, el capitán habló sobre sus sensaciones y reveló un pedido especial que le había hecho a Miguel Merentiel antes del partido.

La emoción del capitán

Una vez terminado el encuentro, el mediocampista habló con la transmisión oficial y expresó su felicidad por el esfuerzo colectivo. “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, para lo que estoy sintiendo. Solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas y jugadores increíbles que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar”.

Además, destacó el rendimiento del equipo durante la revancha: “Creo que hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera y hoy creo que hicimos un partido perfecto de comienzo a fin”.

🗣️ “ES DIFÍCIL ENCONTRAR PALABRAS PARA LO QUE ESTOY SINTIENDO” Leandro Paredes habló tras la clasificación de Boca a la final y explicó sus sensaciones. CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/MSmZ8cgJO6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

El pedido especial de Paredes a Merentiel

En la zona mixta, Leandro también se refirió a su relación con el delantero uruguayo, autor del segundo gol de Boca en Brasil. Allí reveló la conversación que mantuvieron antes de salir a la cancha: “Feliz por él y por nosotros, le pedí que me lleve a la final antes del partido y cumplió. Agradecido a él y a todo el grupo, obviamente con él tengo una relación increíble, lo quiero muchísimo y me pone feliz por él”.

Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.