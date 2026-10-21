Los dos musulmanes denunciados por amenazar a niñas en un colegio de Canning fueron identificados

Diego Sebastián Medina, de 41 años, y Ángel Daniel Núñez, de 33, fueron identificados como los dos hombres musulmanes denunciados por episodios ocurridos en las inmediaciones de una escuela de Canning, en la provincia de Buenos Aires. Según los testimonios de los padres, ambos son oriundos de Villa Bosch.

Las denuncias tomaron estado público luego de que varias familias advirtieran sobre la presencia de los sospechosos en una camioneta Toyota Hilux gris.

De acuerdo con los relatos difundidos por LN+, habrían abordado a dos niñas, las arrinconaron contra una pared y las amenazaron después de ofrecerles golosinas, dinero y supuestas oportunidades laborales.

Los padres también sostuvieron que los hombres buscaban acercarse a otros estudiantes y denunciaron que pretendían difundir creencias religiosas dentro de la comunidad educativa.

Fuente: Nexofin