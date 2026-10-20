Peter Lamelas anunció que Estados Unidos invertirá USD 20.000 millones en Argentina

El embajador estadounidense Peter Lamelas anunció en Neuquén que la gestión de Donald Trump destinará USD 20.000 millones a la Argentina. El financiamiento para proyectos se concretará antes de que finalice 2027 a través del Exim Bank y la DFC.

Durante el encuentro empresarial, el diplomático remarcó la transferencia de capitales hacia los proyectos energéticos locales y expresó: “Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”.

El monto triplica los fondos preacordados tras los anuncios expresados previamente por Javier Milei.

El compromiso financiero respalda iniciativas clave como el desarrollo de Argentina LNG y la minería en el país. Al celebrar el progreso del programa económico, el representante norteamericano señaló: “Creemos en este rumbo que está tomando”.

Fuente: Nexofin