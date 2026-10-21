Copa Sudamericana: con un gol agónico de Paredes, Boca ganó en Brasil y se metió en la final

Hubo Maracanazo en Río de Janeiro. Boca puso la historia sobre la cancha y le dio vuelta la serie a Vasco da Gama con un zapatazo inolvidable de Leandro Paredes a pocos minutos del final. De esta manera, el Xeneize se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana.

El desarrollo del partido

Desde el inicio, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena plantearon un partido ofensivo, debido a la derrota por 0-1 en La Bombonera. Con un esquema 4-3-3, los de La Ribera apostaron a generar peligro mediante sus extremos, Sebastián Villa y Leonel Flores.

Sin embargo, el gol llegaría por la vía de la pelota parada. Apenas cuatro minutos después del inicio, Lautaro Di Lollo conectó un córner ejecutado por Blanco e hizo estallar al banco azul y oro.

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Pasada la media hora de juego, Villa habilitó de gran manera a Miguel Ángel Merentiel, quien aprovechó los espacios en campo rival para definir y hacer delirar a los hinchas argentinos presentes.

Con el 0-2 al entretiempo, el trámite de la segunda mitad sería muy distinto. Con los ingresos de Marino Hinestroza y Puma Rodríguez, el Xeneize sufrió mucho por el sector de Blanco y Flores. Por ello, Arruabarrena apostó por el ingreso de Leandro Paredes, quien había sido duda durante toda la semana, para tener mayor posesión de la pelota.

De esa manera llegó el descuento y, por ende, la igualdad parcial en la serie. Rodríguez capturó una pelota suelta y marcó un golazo de volea, imposible para Álvaro Montero.

Desde entonces, Boca comenzó a sufrir el partido, hasta que llegó la genialidad de su capitán. Paredes recibió un pase de Milton Delgado y, de manera insólita, los jugadores de Vasco da Gama le dieron espacio para rematar. El exjugador de la Roma no dudó y marcó un gol inolvidable, con la complicidad de Léo Jardim, para meter al elenco de La Ribera en la final de la Copa Sudamericana.

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¿A quién enfrentará Boca en la final?

El Xeneize deberá esperar la definición de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. En el partido de ida, el conjunto brasileño se impuso por 3-0.