La Justicia ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, en el marco de las investigaciones por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el patrimonio de la familia. La resolución fue adoptada este martes por mayoría y dejó sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de realizar dos debates separados.

El fallo fue firmado por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes hicieron lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, el camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

La decisión se conoció a pocos días del comienzo del juicio oral, previsto para el viernes 23 de octubre a las 10, y modifica el esquema que había establecido el tribunal encargado de juzgar a los acusados.

Fuente: Nexofin