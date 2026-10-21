El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

Luego del triunfazo por 3-1 frente al Vasco da Gama, en una noche inolvidable en el Estadio Maracaná que lo depositó en una nueva final internacional, Boca ya conoce a su rival: jugará frente al Atlético Mineiro.

La gran final será entre Atlético Mineiro y Boca Juniors el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El duelo por “La Gran Conquista” será a partido único como viene siendo desde hace siete ediciones en CONMEBOL.

El Galo, por su parte, eliminó a un modesto Montevideo City Torque para pelear una vez más por un título. Lo definió por goleada como local en la ida y el segundo encuentro parecía un trámite…

Sin embargo, el suspenso se mantuvo hasta el final por los dos goles del equipo uruguayo. No le alcanzó, la remontada quedó a un gol de igualar la serie, pero dejó serias dudas para el equipo brasileño.

Las particularidades de Mineiro

Esta temporada el equipo de Belo Horizonte no tiene figuras rutilantes como años anteriores, pero tiene un técnico argentino conocido y probado: Eduardo Domínguez.

El Barba, campeón con Colón y Estudiantes de La Plata, ha sido atado en varias oportunidades al Xeneize; sin embargo, su arribo jamás se dio.

Mineiro no es un paracaidistas en estas instancias, ya que en 2024 fue finalista de la Copa Libertadores 2024 (vs. Botafogo en el Monumental) con Gabriel Milito como técnico y en 2025 fue finalista de la propia Sudamericana (vs. Lanús). Pero el gran asterisco es que perdió ambas finales…