El parte médico del papa León XIV confirmó la extracción total del tumor e ilusiona su viaje a Argentina

Los estudios histológicos confirmaron que el papa León XIV superó con éxito la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que “no es necesario ningún tratamiento adicional” tras extirpar el tejido localizado.

El resultado médico positivo eliminó las dudas sobre la gira por Uruguay, Argentina y Perú. La especialista Annalisa Bilotta respaldó los pronósticos del equipo del hospital Gemelli sobre el viaje fijado desde el 6 de noviembre.

Durante la jornada del miércoles, Robert Prevost reapareció ante 30.000 personas en la Plaza de San Pedro. El Pontífice de 71 años recorrió el recinto en papamóvil y agradeció las oraciones por su salud.

El líder eclesiástico demostró un rápido restablecimiento físico tras la intervención quirúrgica del pasado 13 de octubre. Durante la actividad pública, el Santo Padre saludó a la multitud, bendijo niños y entonó cánticos en latín.

Fuente: Nexofin