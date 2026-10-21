En un encuentro con rectores, Sergio Massa anticipó una derrota electoral de Javier Milei en 2027

El exministro Sergio Massa encabezó un encuentro con rectores de casas de altos estudios en la Universidad Nacional de San Martín. Durante el cónclave, el referente del Frente Renovador respaldó los reclamos del sector académico frente al Poder Ejecutivo.

El excandidato presidencial pronosticó una derrota electoral del oficialismo liderado por Javier Milei en los próximos comicios. Al proyectar el escenario político futuro, afirmó que “el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”.

El dirigente remarcó el rol prioritario del sistema educativo en la estructura social e instó a planificar el retorno de investigadores. Ante las autoridades presentes, señaló: “Tienen que estar preparados” para recuperar a los profesionales emigrados.

Fuente: Nexofin