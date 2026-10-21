Por qué las milanesas pueden quedar aceitosas después de freírlas

Las milanesas pueden salir doradas por fuera y, aun así, quedar demasiado grasosas al momento de servirlas. Aunque a veces se atribuye el resultado al tipo de carne o al pan rallado, varios factores de la fritura pueden influir en la textura final. La temperatura del aceite, la cantidad de piezas que se cocinan al mismo tiempo y la adherencia del rebozado son algunos de los aspectos que conviene revisar.

La temperatura del aceite es fundamental

Uno de los errores más frecuentes es incorporarlas milanesas cuando el aceite todavía no alcanzó una temperatura adecuada. Si está demasiado frío, la superficie tarda más en dorarse y la preparación puede permanecer más tiempo en contacto con la grasa, lo que favorece una textura pesada. En cambio, cuando el aceite está excesivamente caliente, el rebozado puede oscurecerse antes de que la carne termine de cocinarse.

Fuente: Nexofin