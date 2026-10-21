Javier Milei en España: llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

Javier Milei aprovechó su séptima visita a España como presidente para intervenir abiertamente en la disputa electoral del país. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, ante unas 500 personas, calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupto y convocó a “sacar a los socialistas a patadas”.

El mandatario argentino presentó al socialismo como responsable de la decadencia económica y política, y advirtió a los españoles: “No quiero verlos caer en los males que vivimos nosotros”. En esa línea, sostuvo que “vengo del futuro a advertirles” y reivindicó a España como “la cuna del liberalismo”.

Milei también manifestó su respaldo a Santiago Abascal, líder de Vox, y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. Justificó su intervención en la política local al afirmar que su compromiso con España lo lleva a apoyar a quienes, según dijo, generarán mayor bienestar para sus ciudadanos.

Fuente: Nexofin