Robó el dinero de las propinas y una empleada lo enfrentó con una cuchilla: terminó devolviendo todo

Un insólito episodio ocurrió en una cafetería del barrio porteño de Saavedra, donde un hombre ingresó al local, aprovechó un descuido de la empleada y se llevó el dinero que había en el frasco destinado a las propinas.

El delincuente llegó a salir del comercio con la plata, pero no logró alejarse demasiado. La trabajadora advirtió lo que había ocurrido, tomó una cuchilla y salió a enfrentarlo para exigirle que devolviera el dinero.

La secuencia ocurrió este martes por la tarde en Cayenna Deli, una cafetería ubicada sobre la calle Amenábar al 3821, entre Paroissien y la avenida García del Río. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La protagonista del episodio fue Luciana Gabriela Acevedo, quien se encontraba trabajando en el lugar cuando ocurrió el robo.

Fuente: Nexofin