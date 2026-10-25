Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo durante toda la semana

El tiempo tendrá algunos cambios durante los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana comenzará con temperaturas frescas y cielo mayormente nublado, pero hacia mediados de semana las marcas térmicas subirán y podrían superar los 20°C.

Este domingo 25 de octubre se espera una tarde con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, de hasta el 10%. La temperatura máxima llegará a los 17°C, mientras que el viento soplará del sector sur con velocidades de hasta 22 km/h.

Durante la noche continuará la nubosidad y se mantendrá una posibilidad de lluvias de hasta el 10%. La temperatura descenderá hasta los 13°C y el viento rotará al sudeste, con ráfagas de hasta 12 km/h.

Fuente: Nexofin