Tensión en Arroyito: Hernán Galíndez cruzó a los hinchas de Rosario Central tras sufrir agresiones

Una jornada de alta tensión se vivió en el Gigante de Arroyito tras la victoria de Rosario Central por 2-0 sobre Huracán. Al término del encuentro, el arquero del conjunto visitante, Hernán Galíndez, hizo público su repudio ante el hostil recibimiento que le brindó la parcialidad local. El guardameta denunció no solo constantes agresiones verbales a lo largo del cotejo, sino también el lanzamiento directo de bombas de estruendo hacia su zona de trabajo.

En su descargo, el golero surgido de las divisiones formativas del Canalla cuestionó la persistencia del rencor popular por la pérdida de la categoría ocurrida en mayo de 2010 frente a All Boys. El deportista recordó que en aquel entonces apenas contaba con 23 años y le tocó poner la cara junto a un grupo de juveniles en el período más complejo de la historia de la institución, por lo que calificó como un exceso la reacción de los simpatizantes a 16 años de aquellos hechos.

Asimismo, Galíndez dio por sentando el quiebre definitivo en su vínculo con la parcialidad rosarina, sentenciando que el estadio auriazul dejó de ser su hogar. En contraposición, el arquero reivindicó su presente en la entidad de Parque Patricios, resaltando que la regularidad conseguida en el Globo le permitió afianzarse en el fútbol de élite y ganarse la convocatoria para disputar su segunda Copa del Mundo.

💥“PASÓ HACE 16 AÑOS LO DEL DESCENSO. LO DE LAS BOMBAS DE ESTRUENDOS ES EXCESIVO” Hernán Galindez en zona mixta pic.twitter.com/gsQ6uwGgza — Planeta Canalla (@info_1889) October 25, 2026

De esta manera, el cruce en territorio santafesino dejó expuesto el distanciamiento irreversible entre el referente de la valla quemera y la hinchada del club donde dio sus primeros pasos. Tras los violentos episodios registrados desde las tribunas, el arquero reafirmó su enfoque en el proyecto deportivo que encabeza en Huracán, dejando atrás su etapa en la institución rosarina.