La Liga: con un doblete de Mbappé, Real Madrid se llevó El Clásico de Barcelona

El Real Madrid se impuso 2-1 en su visita al Barcelona en el Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé, en el marco de la décima fecha de La Liga. Se cortó la racha culé y se abre un nuevo campeonato…

El partido comenzó con una etapa de estudio y análisis por parte de ambos equipos, que decidieron no arriesgar durante los primeros minutos de juego. Asimismo, a los 32 minutos el conjunto local se vio en la obligación de realizar una modificación tras la lesión del defensor Xavi Esparts. En su lugar ingresó Alejandro Baldé.

El primer gol de Mbappé llegó a los 40 minutos de la primera etapa, tras un centro de Diomandé que se desvió en el camino y el delantero francés logró conectar en el momento exacto.

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID! Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

En el segundo tiempo el Barcelona adelantó sus líneas y salió más decidido en busca del gol. El empate llegó a los 61 minutos en los pies del brasileño Raphinha, y con asistencia de Pedri.

Ya a pocos minutos del cierre, el atacante francés logró convertir su segundo gol de la jornada para sellar el marcador. De esta manera, el Real Madrid cosechó una victoria clave pensando en la lucha por el título doméstico que se disputan ambos equipos junto con el Atlético de Madrid, que esta fecha también sumó tres puntos. Sin embargo, el equipo catalán aún se mantiene como líder de la liga española con tres unidades de ventaja por encima del Real Madrid.