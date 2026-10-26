AySA propone aumentos de hasta el 149% en las tarifas de agua antes de su privatización

AySA llevará este lunes a una audiencia pública una propuesta para modificar el cálculo de las facturas de agua y cloacas. El esquema contempla aumentos para el 60% de los usuarios residenciales, rebajas para el 20% y ningún cambio para el resto. La iniciativa se discutirá antes de que la empresa pase a manos privadas, previsto para el 13 de noviembre.

Según los cálculos de la compañía, 1.998.747 hogares pagarían más, con una suba promedio del 22,6%. Sin embargo, algunos incrementos podrían llegar al 149%, aunque las correcciones superiores al 100% afectarían al 3% de los usuarios residenciales.

Otros 683.927 tendrían una reducción media del 14,7%, mientras que 672.194 conservarían sus valores actuales por efecto de la reforma.

Fuente: Nexofin