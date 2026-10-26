Detuvieron al sospechoso del femicidio de Daniela Villalba e investigan si asesinó a otra mujer en Retiro

Iván Renato Tabella fue detenido el domingo por la noche en un hotel del barrio porteño de Monserrat, acusado de asesinar a Daniela Villalba en Córdoba. Los investigadores también buscan determinar si fue responsable de la muerte de Tatiana Micaela Fernández, encontrada sin vida en Retiro.

Villalba fue degollada el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico. Presentaba cortes en los brazos que podrían corresponder a heridas defensivas.

Fernández fue hallada debajo de una sábana en el departamento que compartía con otra trabajadora sexual, en la calle Libertad al 1200. Su compañera llamó al 911 y aportó un dato clave: la víctima había recibido a un cliente al que identificó como “Iván”.

Fuente: Nexofin