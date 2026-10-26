Tras sus críticas a Javier Milei, Patricia Bullrich no asistió a la reunión de Gabinete: las razones de su ausencia

La senadora Patricia Bullrich se ausentó en la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei este lunes.

Aunque desde la Casa Rosada informaron un motivo personal, su entorno admitió a Clarín: “No tenía ganas de ir”.

La exministra marcó distancia por los ataques presidenciales a la prensa y el triunfo de Lula da Silva en Brasil. La legisladora rechazó las hipótesis sobre fraude electoral e intuyó la posterior salida al balcón del Gobierno.

En el plano político, la referente parlamentaria cuestionó el incumplimiento del compromiso asumido por el Presidente. Sobre los constantes cruces con el periodismo, la senadora argumentó en privado: “Quedamos en algo y no cumplió”.

Fuente: Nexofin