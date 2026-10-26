Un bebé de 12 días falleció por una palta que le cayó encima: Quilmes había ignorado pedidos de poda

Un bebé de 12 días falleció en Quilmes luego de que le cayera una palta en la cabeza. El hecho ocurrió en el ingreso al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado en la calle Conesa.

La madre de la víctima, Giuliana, relató que el fruto cayó desde un árbol de la vereda mientras dejaba a su otro hijo. La mujer lamentó la tragedia expresando: “No se puede estar bien con una perdida así”.

Tras el impacto, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo e internación en el Sanatorio de la Trinidad. Ante la falta de asistencia rápida, la progenitora afirmó que el SAME “no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”.

Fuente: Nexofin