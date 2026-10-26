La entrega del Balón de Oro con Lionel Messi entre los candidatos: nominados y horario de la gala

Llegó el tan esperado lunes 26 de octubre, día elegido por la Revista France Football, para dar a conocer al ganador del Balón de Oro por lo hecho en las temporadas 2025/26 en la élite del fútbol.

Por primera vez en 70 años, la celebración sale Francia para darle lugar al The London Palladium, Reino Unido, en una especie de homenaje al primer ganador del galardón, el británico Stanley Matthews.

La gala comenzará a partir 17.00 horas en nuestro país y se podrá ver por las señales de ESPN y Disney + Premium. Entre los 30 nominados aparecen los futbolistas argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En la premiación habrá un filtro en donde solo quedarán 10 futbolistas, entre ellos los máximos candidatos: Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland y Robert Lewandowski, con la expectativa de que pasará con los jugadores del Inter Miami e Inter de Milán.

A sabiendas de que aún no se conoce el ganador como años anteriores tras cambiar los protocolos (no existen fotos de sesiones previas ni entrevistas con el ganador), hay hermetismo sobre el ganador. Todos los cañones apuntar a la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane.

OUR 2026 MEN’S BALLON D’OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO — Ballon d’Or (@ballondor) September 8, 2026

Dibu Martínez nominado entre los mejores arqueros del mundo

El arquero del Chelsea, actualmente fuera de las canchas tras su lesión de mandíbula que lo tendrá al menos 40 días más afuera de las canchas, ya se volvió una fija entre los 10 mejores arqueros del mundo nominado al Trofeo Lev Yashin.

En su etapa en el Aston Villa se quedó con el galardón en temporadas consecutivas (2023 – 2024). Sus competidores: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.