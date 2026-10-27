Las acciones y bonos argentinos se recuperan en Wall Street y el riesgo país baja a 748 puntos

En una jornada de mayor calma financiera, luego del cimbronazo en la Bolsa de San Pablo, como consecuencia del triunfo de Lula da Silva como presidente de Brasil, las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street se recuperan.

Los activos nacionales suman hasta un 3,6%, encabezadas por Irsa. Mientras que los bonos Gobales suben hasta un 0,6%, luego de la abrupta caída del lunes posterior a las elecciones en Brasil.

Por su parte, en Estados Unidos, el Dow Jones caía un 0,1%; mientras el S&P500 y el Nasdaq ganaban un 0,3% y un 0,7%, respectivamente. Vale destacar que este martes empieza la reunión de la Reserva Federal, la primera tras la suba de tasas de septiembre. La decisión de ese organismo se publicará este miércoles por la tarde.

Fuente: Nexofin