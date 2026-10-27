La Policía busca a Flavio Bolsonaro y crecen las sospechas de un ingreso ilegal a la Argentina

Crece la sospecha de que Flavio Bolsonaro, pudo haber ingresado a la Argentina escapando de la Justicia de Brasil que le ordenó entregar su pasaporte y documentación diplomática para dejar el país.

La Policía Federal de Brasil (PFB) llevó adelante una serie de operativos en la vivienda del excandidato a presidente, en la ciudad de Brasilia, pero no encontró a Bolsonaro, ni a su familia.

Luego de que se detectara que el hijo del exmandatario, Jair Bolsonaro, contratara un vuelo privado en Buenos Aires, para huir hacia los Estados Unidos, que se frustró por el alerta de las autoridades de Puerto Iguazú (Misiones).

Fuente: Nexofin