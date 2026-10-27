La Justicia cerró el caso $LIBRA un día después del pedido de sobreseimiento a Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa $LIBRA un día antes de los sobreseimientos al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los involucrados en el lanzamiento y desplome de la criptomoneda, entre el 14 y 15 de febrero de 2025.

Según informó La Nación, el dictamen que cerró el caso conta con la firma rubricada del juez un día antes de la sentencia de los sobreseimientos.

En la presentación del dictamen, el fiscal Eduardo Taiano decidió no seguir con la investigación que tenía delegada, y un día después, Martínez de Giorgi sobreseyó a todos los acusados.

Fuente: Nexofin