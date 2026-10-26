Menos metros y más espacios comunes: cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA

Alquilar un departamento más chico puede ayudar a reducir el gasto mensual, pero cada vez hay más opciones que buscan compensar la falta de metros con servicios compartidos. Gimnasios, terrazas, salones de usos múltiples y espacios de coworking permiten realizar distintas actividades sin necesidad de contar con ambientes propios para cada una.

En la Ciudad de Buenos Aires, esta alternativa convive con un mercado en el que los precios varían según la superficie y la cantidad de ambientes. Según un informe de Zonaprop correspondiente a septiembre de 2026, un monoambiente de 40 metros cuadrados cuesta, en promedio, $779.370 por mes.

En tanto, un departamento de dos ambientes y 50 m² alcanza los $898.154, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² llega a $1.214.267 mensuales.

La diferencia entre un monoambiente y un dos ambientes es de casi $119.000 por mes. Para quienes buscan ajustar sus gastos, elegir una unidad compacta puede representar un ahorro inicial. Sin embargo, la conveniencia también depende de las expensas, los servicios incluidos y el uso que se haga de las instalaciones del edificio.

Fuente: Nexofin