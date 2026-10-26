Respuesta contundente: Franco Colapinto se desmarcó de las declaraciones de Clarkson

Tras un frustrante cierre en el Gran Premio de Estados Unidos que lo obligó a abandonar la competencia en Austin, Franco Colapinto rompió el silencio para responder a las polémicas declaraciones del comunicador británico Jeremy Clarkson. El conductor, quien asistió como invitado al circuito texano, insinuó durante una transmisión televisiva que el corredor merecía ser penalizado por su nacionalidad. Ante la repercusión del episodio, el representante albiceleste desvinculó de manera categórica al equipo de las expresiones del presentador.

En sus declaraciones ante los medios acreditados, el joven oriundo de Pilar enfatizó que la entrevista brindada por el periodista fue a título personal y no guarda relación con la postura de la estructura francesa. Asimismo, el piloto admitió no conocer en profundidad al protagonista de la controversia y catalogó sus dichos como un intento de broma desatinado. A su vez, el deportista hizo un llamado a la concientización general para erradicar los discursos despectivos, remarcando que combatir este tipo de comportamientos requiere de una colaboración colectiva.

Por su parte, la escudería con sede en Enstone reaccionó con firmeza al emitir un pronunciamiento oficial para respaldar de forma absoluta a su corredor. Desde la organización remarcaron que las opiniones del invitado vulneran los valores institucionales basados en la amabilidad y el respeto mutuo. En sintonía con la dirigencia, el equipo de representación del automovilista calificó la observación sobre el origen del deportista como una falta de respeto inaceptable dentro de la Fórmula 1, rechazando cualquier intento de justificación humorística.

«ME TOQUE CON ARVID Y SE ROMPIÓ MUCHO EL AUTO» Franco Colapinto después de abandonar en Austin. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/e2tDDAMZ2u — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2026

El hecho se suma al extenso historial de controversias que rodea la trayectoria de la figura mediática del Reino Unido, caracterizada a lo largo de los años por realizar comentarios despectivos hacia diversas comunidades internacionales. De esta manera, tras el malestar originado en la previa y el adverso desenlace en la pista, el piloto argentino buscará dar vuelta la página para centrar sus esfuerzos en la preparación de los próximos compromisos del calendario oficial.