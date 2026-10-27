Caso $LIBRA: un inversor apeló el sobreseimiento de Javier Milei y pidió que siga la investigación

Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores perjudicados por el desplome de $LIBRA, apeló los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.

El inversor sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio por cerrado el expediente sin completar medidas relevantes y confundió la falta de pruebas suficientes con la inexistencia de un delito.

También cuestionó al fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de demorar peritajes, omitir testimonios y pedir el sobreseimiento antes de que concluyeran diligencias que él mismo había ordenado.

Fuente: Nexofin