VIDEO | Un camión de bomberos se incrustó contra la vieja cárcel de Caseros: hay al menos 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas tras el choque de una autobomba contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros, en el barrio porteño de Constitución.

El vehículo se dirigía a atender un incendio cuando impactó con un colectivo de la línea 28, luego contra la pared y quedó sobre la vereda de la avenida Caseros.

El siniestro ocurrió entre las calles Pichincha y Pasco, mientras los bomberos se trasladaban hacia un edificio ubicado en Bulnes al 600, donde se había registrado un foco ígneo. Según la información preliminar, las llamas ya fueron controladas.

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a los heridos, que reciben atención médica en el lugar.

Fuente: Nexofin