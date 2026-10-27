El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y avanzó en un desembolso de USD 870 millones

El Fondo Monetario Internacional aprobó la tercera revisión técnica del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por USD 20.000 millones.

El entendimiento habilitará un desembolso próximo a los USD 870 millones para la Argentina.

A través de un comunicado oficial, la entidad celebró el ordenamiento de las cuentas públicas y la compra de dividisas. En el texto, el organismo multilateral destacó: “Las políticas macroeconómicas disciplinadas están respaldando el proceso de desinflación”.

Fuente: Nexofin