Martes, 27 de octubre 2026

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y avanzó en un desembolso de USD 870 millones

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El Fondo Monetario Internacional aprobó la tercera revisión técnica del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por USD 20.000 millones.

El entendimiento habilitará un desembolso próximo a los USD 870 millones para la Argentina.

A través de un comunicado oficial, la entidad celebró el ordenamiento de las cuentas públicas y la compra de dividisas. En el texto, el organismo multilateral destacó: “Las políticas macroeconómicas disciplinadas están respaldando el proceso de desinflación”.

Fuente: Nexofin

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