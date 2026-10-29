Carlos Tevez confirmó en una entrevista las estrellas que estarán en su despedida

El próximo 20 de diciembre en la Bombonera se llevará a cabo el partido homenaje a uno de los delanteros del fútbol argentino más emblemáticos de los últimos 20 años: Carlos Alberto Tevez.

Con la fecha y la sede confirmada, el “jugador del pueblo”, como supo ser bautizado en 2010 en la previa del Mundial de Sudáfrica con Diego Maradona como técnico de la Selección Argentina, en las últimas horas se dieron conocer más detalles del evento.

En una entrevista con su amigo y ex compañero del Manchester United, Río Ferdinand, el Apache confirmó algunas presencias estelares con las que compartió equipo en su exitosa carrera como futbolista profesional:

“Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló quien en el úlitimo tiempo estuvo ligado al fútbol como director técnico de Talleres de Córdoba, Independiente y Rosario Central.

🔥🇸🇪 “RIQUELME Y MESSI VAN A JUGAR EN MI DESPEDIDA” 🎙Junto a Rio Ferdinand, Carlos #Tevez habló por primera vez tras oficializar su despedida y confirmó la presencia de Juan Román #Riquelme y Lionel #Messi, ambos como jugadores. ℹ️ El partido será entre “#Boca” y “Amigos de Tevez”, y los equipos estarán compuestos por jugadores que compartieron con el Apache a lo largo de todos sus ciclos en el Xeneize y en todos los clubes en donde jugó. Lo que se viene el 20 de diciembre en La #Bombonera 🔝🤯 — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 29, 2026

¿Y Cristiano Ronaldo?

A la espera de la confirmación de CR7 con quien también compartió equipo en su etapa en el Manchester United antes de cambiar de vereda y vestir la del City, se conoció que el nombre del evento será caracterizado entorno a su historia de vida: “De alcanzapelotas a Leyendas“.

Gabriel Bastistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo y Sebastián Battaglia están confirmados para el partido.

Las figuras que están a confirmar: Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, De Rossi, Iarley, Pocho Lavezzi, Paul Pogba, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney entre otros.